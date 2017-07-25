Концерн "Антонов" официально ликвидирован

Кабинет Министров ликвидировал авиастроительный концерн "Антонов" в связи с передачей его предприятий "Укроборонпрому".
Об этом говорится в соответствующем постановлении правительства от 19 июля 2017 года.
Создается комиссия по ликвидации "Антонова" во главе с заместителем министра экономического развития и торговли Юрием Бровченко.
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Отметим, в марте и июне 2015 года три предприятия концерна "Антонов" - госпредприятие "Антонов", Харьковское государственное авиационное предприятие и государственное предприятие "Завод 410 ГА" перешли из состава концерна "Антонов" в госконцерн "Укроборонпром".
Напомним, "Антонов" показал уникальные кадры испытательного полета самолета Ан-132D.