Москва призвала Киев обеспечить доступ консулов к задержанному Агееву

Министерство иностранных дел Российской Федерации призвало Украину обеспечить консульский доступ к задержанному россиянину Виктору Агееву.

Об этом говорится в комментарии департамента информации и печати МИД РФ опубликованном на сайте.

"Киев, лишая Агеева права на консульскую защиту, нарушает Консульскую конвенцию между РФ и Украиной 1993 года, а также Венскую конвенцию о консульских сношениях 1963 года. Призываем МИД Украины обеспечить безусловное выполнение украинскими компетентными органами положений упомянутых международных договоров, и требуем предоставить незамедлительный доступ консульских должностных лиц к Агееву", - говорится в комментарии.

В МИД РФ также отметили, что сообщения о том, что ведомство не занимается судьбой россиянина, не соответствуют действительности.

"МИД России держит на постоянном контроле ситуацию со всеми российскими гражданами, у которых возникают проблемы в Украине, включая случай Агеева", - заявили в департаменте.

Напомним, Хельсинская комиссия США внесла Сущенко в список политзаключенных.