В Киев привезут 11 чудотворных икон Богородицы со всей Украины

После молебна святыни пронесут крестным ходом в Киево-Печерскую лавру

В Киев в среду, 26 июля, прибудут 11 чудотворных икон Пресвятой Богородицы из разных регионов Украины для участия в торжественных мероприятиях по случаю Дня крещения Руси в столице.

Об этом сообщила пресс-служба Украинской Православной Церкви, передает УНН.

Так в столицу, привезут чудотворные иконы: "Спас Нерукотворный", "Владимирская-Десятинная", "Призри на смирение", "Киевская-Барская", "Радомышльская", "Боянская", "Почаевская", "Зимненская", "Святогорская", "Касперовская" и "Ахтырская".

Планируется, что 27 июля иконы примут участие в молебне на Владимирской горке, который возглавит Предстоятель УПЦ Блаженнейший Митрополит Онуфрий.

"После молебна святыни пронесут крестным ходом в Киево-Печерскую лавру, где начнется праздничное всенощное бдение, а на следующий день состоится торжественная Божественная литургия", - уточнили в пресс-службе церкви.

Напомним, депутаты рассмотрят законопроекты об "особом статусе" церквей.