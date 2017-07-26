АТО: боевики из танка обстреляли наших военных под Красногоровкой

За минувшие сутки незаконные вооруженные формирования 22 раза нарушили перемирие. В свою очередь, наши военные, оперативно оценивая степень угрозы, открывали ответный огонь.

Так, с 18 часов и до полуночи, наибольшее количество обстрелов зафиксировано на луганском направлении. Противник применял стрелковое оружие и гранатометы по украинским укреплениям неподалеку Станицы Луганской, Троицкого и Крымского. По поселку Новозвановка бандформирования дважды вели огонь из вооружения БМП и минометов калибра 82 миллиметра. А около 23 часов вражеский миномет калибра 120 миллиметров работал в районе Новотошковского.

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На донецком направлении, в конце суток, боевики дважды вели огонь из стрелкового оружия по шахте Бутовка, из гранатометов по - Луганскому и Каменке. А около полуночи боевики выпустили 19 мин калибра 82 миллиметра по украинским защитникам недалеко от поселка Пески.

На мариупольском направлении преступники из танка били по опорному пункту сил АТО под Красногоровкой.