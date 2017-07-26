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Главная » Страна » Волкер: Проблема Крыма ничем не отличается от проблемы Донбасса

Волкер: Проблема Крыма ничем не отличается от проблемы Донбасса

Волкер: Проблема Крыма ничем не отличается от проблемы Донбасса
Фото: Курт Волкер / flickr.com-cwa.events

Нельзя просто прийти и захватить кусок чужой страны

26.07.17 36
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Спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что о признании действий России в Крыму и на востоке Украины не может быть речи. Об этом он рассказал в интервью телеканалу "Настоящее время", передает Радио свобода.

По его словам, проблема Крыма ничем не отличается от проблемы Донбасса.

"Это территория, которая была захвачена и оккупирована, а в случае Крыма Россия также заявила, что аннексировала эту территорию. Это просто неприемлемо – вы не можете просто прийти и захватить кусок чужой страны. Поэтому не может быть никакого признания, никакой легитимности ни для российских шагов на востоке Украины, ни в Крыму", - подчеркнул Волкер.

Также спецпредставитель США отметил, что санкции оказывают серьезное давление на Россию, о чем свидетельствуют призывы Москвы к их отмене.

"Каждый раз, когда россияне приходят и говорят: "Снимите санкции! Снимите санкции!", мы знаем, что есть причина, по которой они это говорят, потому что это имеет значение для России. И если существующие санкции еще не эффективны, это не повод для изменения курса – это повод подумать о том, что еще мы можем сделать, чтобы добраться до точки, где мы действительно можем все решить", – заявил Волкер, указав на необходимость последовательного применения санкций для прекращения конфликта на востоке Украины.

Ранее специальный представитель США в Украине Курт Волкер заявил, что Вашингтон активно рассматривает вопрос о предоставлении Украине оружия для борьбы с поддерживаемыми Россией боевиками в Донбассе. 

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