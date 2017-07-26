В Украине из-за непогоды без света остались 147 населенных пунктов

Больше всего пострадали Тернопольская и Хмельницкая обсласти

25 июля в результате усложнения погодных условий (дождь, гроза, порывы ветра) оказались обесточены 147 населенных пунктов в 4 областях. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы чрезвычайных ситуаций Украины.

Так, на территории Тернопольской области обесточены 59 населенных пунктов, в Хмельницкой - 36, в Закарпатской – 27, а во Львовской – 25.

Также в результате непогоды, в Житомирской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Тернопольской и Хмельницкой областях повалены 68 деревьев и3 электроопоры, повреждены крыши 71 жилого дома и 1 школы и подтоплено 4 подвала.

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К работам по восстановлению электроснабжения населенных пунктов привлечены бригады облэнерго (116 человек и 43 единицы техники) и ГСЧС (183 человека и 36 единиц техники).