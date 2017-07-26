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Главная » Страна » В детском лагере на Львовщине произошло массовое отравление

В детском лагере на Львовщине произошло массовое отравление

В детском лагере на Львовщине произошло массовое отравление
Фото из открытых источников

Пострадали девять детей и двое взрослых

26.07.17 82
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Во Львовской области в летнем лагере в Жовковском районе произошло массовое отравление. Пострадали 11 человек, из которых 9 детей. Об этом сообщает пресс-служба департамента по вопросам гражданской защиты Львовской облгосадминистрации в Facebook.

"26 июля в 00:47 часов от диспетчера Львовского областного центра экстренной медицинской помощи поступило сообщение, что в 21:05 часов 25 июля из лагеря "Белый орел", который расположен в с. Фийна - Майдан Жовковского района, во Львовскую областную инфекционную клиническую больницу с предварительным диагнозом "пищевое отравление" госпитализировано 11 человек, из них 9 детей", - говорится в сообщении. 

Состояние 6 детей оценивается как легкой степени тяжести, 2 взрослых и 3 детей - как средней степени тяжести.

Причины и обстоятельства отравления устанавливаются.

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