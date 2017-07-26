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Главная » Страна » Документ Омелян: МАУ хочет взыскать с Мининфраструктуры 20 млн грн из-за ухода Ryanair

Документ Омелян: МАУ хочет взыскать с Мининфраструктуры 20 млн грн из-за ухода Ryanair

<span class="label red">Документ</span> Омелян: МАУ хочет взыскать с Мининфраструктуры 20 млн грн из-за ухода Ryanair
Владимир Омелян / Фото: cfts.org.ua

Кампания, мол, была вынуждена снизить цены и понесла из-за этого большие убытки

26.07.17 101
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Компания "Международные авиалинии Украины" (МАУ) отправила ряд судебных исков против Министерства инфраструктуры Украины с требованием возместить более 20 млн грн убытков компании из-за отказа лоукостера Ryanair работать в Украине, а также запретить министерству в дальнейшем способствовать предоставлению лоукостеру льгот.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян в Facebook.

Так, МАУ просит суд признать недействительными договор между Ryanair и аэропортом "Львов" и соглашение между Ryanair и Мининфраструктуры, а также признать незаконными действия Мининфраструктуры по заключению этого соглашения и запретить в дальнейшем способствовать предоставлению лоукостеру таких скидок и льготных условий, каких нет у МАУ.

"Ну, и вишенка на торте, из-за возможного захода Ryanair в Украину, компания МАУ была вынуждена снизить цены и нанесла себе ущерб. Поэтому, "национальная" авиакомпания просит суд, чтобы Министерство инфраструктуры компенсировало ей десятки миллионов гривен "потерь", - сообщил Омелян. 

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