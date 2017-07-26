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Фото / Видео На Черниговщине прошли испытания новой украинской техники и оружия

<span class="label red">Фото / Видео</span> На Черниговщине прошли испытания новой украинской техники и оружия
Испытания техники и вооружения / Фото: facebook.com/oleksandr.turchynov

В том числе, новый "фантом-2"

26.07.17 782
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На Гончаровском полигоне в Черниговской провели испытания новых образцов украинского вооружения и военной техники. Соответствующие фото и видео опубликовал  на своей странице в Facebook секретарь СНБО Александр Турчинов.

"Гончаровское. Испытания новой техники и оружия. Обратите внимание на новый "Фантом-2". И на то, как ПТРК "Корсар" метко бьет в цель", – говорится в подписи к видео.

По словам секретаря СНБО, это оружие должно быть на фронте.

Испытания украинской техники и вооружения

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Фото: facebook.com/oleksandr.turchynov

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