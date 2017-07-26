Заявление о "Малороссии" усилило напряженность между главарями боевиков, – разведка

В оккупированном Донбассе между провозглашенными террористами "республиками" назревает конфликт после заявлений о создании так называемой "Малороссии". Об этом говорится в сообщении Главного управления разведки Минобороны Украины в Facebook.

Дальнейший рост противоречий между главарями "ДНР" и "ЛНР" усиливается в связи с уменьшением объемов финансирования со стороны России.

В ответ на единоличное провозглашение Александром Захарченко так называемой "Малороссии" Игорь Плотницкий начал сбор материалов о хищении российских финансовых поступлений руководством "ДНР".

В частности, в боевики "ЛНР" начали формировать доказательную базу фактов коррупции верхушки "ДНР" для последующей передачи российским кураторам.

Основой доказательной базы являются факты хищения ресурсов так называемой "Программы гуманитарной помощи населению", которая финансируется РФ. Согласно собранной "ЛНР" информации, большая часть средств была похищена представителями "ДНР" под видом выплат социальной помощи "людям-призракам", в том числе ветеранам второй мировой войны, с использованием документов и базы данных украинских социальных служб, захваченных в 2014 году.