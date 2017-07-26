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Главная » Страна » В оккупированном Донбассе больше танков РФ, чем у всей Западной Европы, – Волкер

В оккупированном Донбассе больше танков РФ, чем у всей Западной Европы, – Волкер

В оккупированном Донбассе больше танков РФ, чем у всей Западной Европы, – Волкер
Курт Волкер / Фото из открытых источников

Выделение оружия Украине не спровоцирует Россию, а даст возможность защитить себя в случае эскалации конфликта

26.07.17 786
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На оккупированных территориях Украины находится больше танков Российской Федерации, чем во всех странах Западной Европы. Об этом сообщил спецпредставитель США по Украине Курт Волкер в интервью телеканалу Настоящее время.

"Во-первых, Россия уже находится в Украине со всем своим тяжелым вооружением. Там сейчас больше российских танков, чем есть у всех стран Западной Европы, вместе взятых. Это очень и очень большой военный контингент. Еще больший контингент сосредоточен на территории России у границ Украины. У России есть полное право это делать, это ее территория, они могут размещать там столько военных, сколько хотят. Так что это решение никак не "спровоцирует" Россию сделать что-то, чего они еще не сделали. И это никак не может изменить баланс сил", – заявил Волкер.

По словам Волкера, выделение оружия Украине не спровоцирует Россию, а даст возможность защитить себя в случае эскалации конфликта.

 "Если мы примем такое решение, это даст возможность Украине защитить себя в том случае, если Россия предпримет дальнейшие шаги на украинской территории. Россия говорит, что не делает ничего такого и не собирается этого делать. Если это так – поставка защитных вооружений не несет ни для кого никакого риска", – сказал он.

Напомним, ранее Волкер заявил, что Вашингтон активно рассматривает вопрос поставки оружия Украине, чтобы помочь ей в борьбе с поддерживаемыми Россией сепаратистами в Донбассе. 

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что поставки американского оружия в Украину будут провоцировать напряженность на разделительной линии и "отдалят" момент решения конфликта в Донбассе.

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