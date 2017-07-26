Омелян: В 2019 году начнется строительство первых платных дорог

В 2019 году в Украине начнется строительство пилотных концессионных дорог, использование которых предполагает плату за проезд. Об этом министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян рассказал в интервью Громадському.

"Надеемся, что пилотными будут концессионные дороги Львов-Краковец и Киев-Умань, это будет составная автобана, который соединит Балтийское и Черное море, так называемый Go Highway из Гданьска до Одессы. Но напоминаю, что концессионные дороги будут строиться параллельно существующим бесплатным. У каждого будет выбор - или он едет дольше по не совсем удобной дороге, или выбирает европейский автобан, но за это платит деньги", - отметил министр.

Он уточнил, что строительство этих дорог должно стартовать в начале 2019 года.

Перспектива развития платных дорог в Украине, по мнению Омеляна, зависит от экономического роста.

"Если мы будем иметь не 5%, а 10-15% роста ВВП ежегодно, безусловно, это будет стимулировать движение бизнеса, будет стимулировать транспортные перевозки, а, следовательно, спрос на качественные автобаны будет", - добавил он.

Напомним, Укравтодор хочет с китайцами построить объездную дорогу у Кременчуга с мостом через Днепр.