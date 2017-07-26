Мэра Энергодара объявили в розыск

Павел Музыка не явился по вызову на допрос в прокуратуру и уже больше недели не появлялся дома

Мэра города Энергодар (Запорожская область) Павла Музыку объявили в розыск. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

12 июля следственный судья энергодарского городского суда вынес постановление о применении к мэру меры пресечения в виде личного обязательства.

13 июля на 10:00 Музыку вызвали в Энергодарскую местную прокуратуру для проведения следственных действий, но мэр на вызов не явился и об уважительности причин неявки не сообщил.

Во время допроса соседей подозреваемого было установлено, что он по адресу постоянного проживания долгое время не появлялся, а во время допроса работников исполнительного комитета Энергодарского городского совета установлено, что мэр Энергодара находится в отпуске и о точном местонахождении его неизвестно.

"21 июля 2017 мэр Энергодара объявлен в розыск, и 24 июля 2017 Энергодарской местной прокуратурой в суд направлено ходатайство об изменении меры пресечения с личного обязательства на содержание под стражей", - говорится в сообщении.

Напомним, мэру города Энергодар (Запорожская область) Павлу Музыке во время проведения сессии горсовета вручили подозрение. Ему вменяют незаконное увольнение одного из руководителей коммунальных предприятий, совмещенное со злоупотреблением служебным положением.