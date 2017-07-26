Суд разрешил задержать Черновецкого

Суд дал разрешение на задержание экс-мэра Киева Леонида Черновецкого с целью привода для участия в рассмотрении ходатайства о применении меры пресечения в виде содержания под стражей. Соответствующее решение было принято 25 июля 2017 года, написала пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган на своей странице в Facebook.

Управление по расследованию преступлений, совершенных преступными организациями, осуществляет досудебное расследование в уголовном производстве по факту незаконного строительства объекта инженерной и транспортной инфраструктуры (вертолетной площадки) на Парковой дороге в Киеве.

14 июля 2017 года бывшему столичному городскому голове Леониду Черновецкому сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст. 364 УК Украины.



"Учитывая, что подозреваемый уклоняется от следствия и его местонахождение неизвестно, получено разрешение суда на его задержание", – отмечает Сарган.

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По ее словам, досудебное расследование в уголовном производстве продолжается, принимаются меры по установлению других лиц, причастных к совершению указанных уголовных правонарушений.