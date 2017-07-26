Нидерланды изменят законодательство ради наказания виновных в катастрофе MH17

В Министерстве иностранных дел Украины сообщили, что Нидерланды готовят внесение изменений в законодательство относительного заочного правосудия для того, чтобы наказать виновных в авиакатастрофе рейса МН17 Малазийских авиалиний. Об этом рассказала замминистра иностранных дел Елена Зеркаль в интервью Громадському.

"Они вносят изменения в законодательство. Поэтому так долго продолжались переговоры по соглашению (соглашение между Украиной и Нидерландами о сотрудничестве в деле по МН17, – ред.)", – сказала замминистра.

По словам Зеркаль, нидерландская сторона вместе с подачей на ратификацию этого соглашения намерена внести изменения в свои уголовный и уголовно-процессуальный кодексы.

"В соглашении прописано, что это будет голландское право, и что решение будет выносить голландский суд", – отметила дипломат.

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Ранее сообщалось, что министр юстиции Украины Павел Петренко и министр безопасности и юстиции Нидерландов Стеф Блок в начале июля текущего года подписали двустороннее соглашение о международном правовом сотрудничестве в части преступлений, связанных с крушением самолета Боинг-777 Малазийских авиалиний в Донбассе в 2014 году.

В нидерландском правительстве отметили, что двухсторонний договор с Украиной позволяет осуществлять судебное преследование виновных за гибель всех жертв из 17 стран мира, а не только граждан Нидерландов.

Кроме того, договор дает возможность допроса украинских подозреваемых посредством видеосвязи с Нидерландами. "Также урегулирован вопрос потенциальной передачи осужденных. Это важно, потому что украинская Конституция не допускает выдачи граждан", – подчеркивалось в сообщении.

Представители стран, сотрудничающих в расследовании этого крушения – Нидерландов, Австралии, Малайзии, Украины и Бельгии – ранее приняли решение, что дела подозреваемых по делу о крушении рейса МН17 Малайзийских авиалиний в Донбассе будут рассматривать в Нидерландах в рамках нидерландского законодательства.

Созданная международная совместная следственная группа (Joint Investigation Team, JIT), в состав которой входят прокуроры и представители других правоохранительных органов Украины, Нидерландов, Бельгии, Австралии и Малайзии, а также представители Евроюста, 28 сентября 2016 года в Нидерландах представила результаты своего уголовного расследования причин катастрофы. Согласно ее выводам, авиалайнер был сбит ракетой серии 9M38, запущенной с самоходной огневой установки BUK-TELAR с сельскохозяйственного поля в районе поселка Первомайское. Данный район на тот момент находился под контролем пророссийских сепаратистов. Далее из расследования следует, что самоходная огневая установка BUK-TELAR доставлена в Украину из Российской Федерации и, после того, как она была использована для атаки на авиалайнер рейса МН17, – снова возвращена на территорию РФ.

Напомним, Боинг-777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН17 Амстердам (Нидерланды) – Куала-Лумпур (Малайзия), был сбит в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года. На его борту находились 298 человек, все они погибли.