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Главная » Страна » Оккупационный суд в Крыму вынес приговор одному из "украинских диверсантов"

Оккупационный суд в Крыму вынес приговор одному из "украинских диверсантов"

Оккупационный суд в Крыму вынес приговор одному из "украинских диверсантов"
Алексей Стогний / Скриншот

Алексея Стогния приговорили к 3,5 годам лишения свободы

26.07.17 161
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Подконтрольный Кремлю так называемый "Киевский районный суд Симферополя" приговорил одного из фигурантов "дела украинских диверсантов" Алексея Стогния к трем с половиной годам лишения свободы. Об этом сообщает Крымская правозащитная группа.

Свое решение "суд" вынес еще 17 июля. Заседание проходило в закрытом режиме.

Стогния осудили по ч.1 ст. 222 УК РФ (Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов) и ч.1 ст. 223 УК РФ (Незаконные изготовление, переделка или ремонт огнестрельного оружия и боеприпасов).

"Уголовные статьи, по которым осудили фигуранта так называемого "дела украинских диверсантов" Алексея Стогния, не имеют ничего общего со шпионажем и диверсиями, в которых первоначально ФСБ обвиняла украинца. При этом в телесюжете российского государственного телеканала "Россия 1" в ноябре 2016 года было опубликовано видео, на котором Стогний в ходе постановочного допроса дает "признательные показания" в шпионаже в пользу Украины", – пишут правозащитники.

Напомним, 21 ноября 2016 года российский государственный телеканал "Россия-1" назвал имена и показал в эфире двух якобы "украинских диверсантов", задержанных в оккупированном Крыму 15 ноября. Ими стали Алексей Стогний и Глеб Шаблий. Они якобы наблюдали за объектами Черноморского флота России и планировали организацию диверсий на инфраструктурных объектах Крыма.

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