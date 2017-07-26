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Суд по второму кругу арестовал акции ТриМоб

Суд по второму кругу арестовал акции ТриМоб
Фото: depo.ua

Печерский райсуд удовлетворил ходатайство Генпрокуратуры

26.07.17 143
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12 июля Печерский райсуд Киева удовлетворил ходатайство Генпрокуратуры и наложил арест на 100% корпоративных прав ООО "ТриМоб", принадлежащего ОАО "Укртелеком". Об этом сообщает FinBalance.

Арест был наложен в рамках уголовного производства по фактам приватизации 92,79% госпакета акций Укртелекома по заниженной стоимости, невыполнение покупателем пакета акций - ООО "ЕСУ" - условий приватизации относительно создания выделенной телекоммуникационной сети специального назначения (ТССП), незаконного финансирования в 2012-2013 годах создания ТССП за счет средств госбюджета в сумме 220 млн грн.

Свое ходатайство об аресте корпоративных прав ТриМоб следователи ГПУ мотивировали тем, что компания ЕСУ сообщила в Фонд госимущества о намерении продать 100% доли в уставном капитале ТриМоб.

Следствие считает, что такие действия должностных лиц компании ЕСУ указывают на попытку избежать выполнения условий приватизационного договора, а также избежать погашения задолженности перед государственными банками и государством.

Напомним, 29 июня апелляционный суд Киева снял арест со 100% акций мобильного оператора ТриМоб, принадлежащих Укртелекому.

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