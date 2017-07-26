Прокурора Киевской области Дмитрия Чибисова сфотографировали в брендовых туфлях итальянского дома моды Bottega Veneta.
Его фото в Facebook опубликовала журналист Анна Стешенко.
По ее словам, прокурор появился в городе Березань, в 80 км от Киева, где пообещал посадить на 5 лет подрядчика за недострой школы, на которую из бюджета выделили 2,3 млн грн.
"Сам Чибисов приехал осматривать школу в туфлях Bottega Veneta, стоимость которых стартует от 500 евро. Интересно: не жмут?", - написала журналистка, добавив скрин с сайта интернет-магазина.
Напомним, Луценко похвалил прокуратуру Киевской области за принципиальность.