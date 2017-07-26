Новые санкции США против РФ, Ирана и КНДР могут нарушать международное право, – МИД Франции

Новые санкции США против Ирана, России и КНДР могут нарушать международное право из-за их экстерриториального охвата. Об этом говорится в сообщении на сайте МИД Франции, передает Европейская правда.

Конгресс США вчера одобрил законопроект о введении новых санкций против России, Ирана и Северной Кореи. Этот законопроект, в случае его окончательного утверждения, позволит принимать меры в отношении европейских физических или юридических лиц в связи с ситуациями, которые не имеют никакой связи с Соединенными Штатами.

"Поэтому экстерриториальное содержание этого текста представляется не соответствующим международному праву. Мы обжаловали подобные тексты, которые принимались в прошлом", - отметили в МИД Франции.

В министерстве также заявили, что Франция будет обсуждать этот вопрос с Еврокомиссией и с партнерами по ЕС.

"Чтобы защититься от экстерриториальных последствий законодательства США (или другого законодательства), мы будем работать как для адаптации наших национальных механизмов, так и для обновления европейских механизмов", – добавили в МИД.

Напомним, Палата представителей США приняла законопроект "Противодействие противникам Америки посредством санкций", в котором важное место отведено поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины, а также усилению санкций против РФ.

Законодательная инициатива перед вступлением в силу должна быть одобрена Сенатом и подписана президентом США.