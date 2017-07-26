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Петиция против переименования проспекта Ватутина принята к рассмотрению

Петиция против переименования проспекта Ватутина принята к рассмотрению
Иллюстративное фото

Ее поддержали 10 134 голоса при минимально необходимых 10 000

26.07.17 194
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Электронная петиция "Украинцы против переименования проспекта Ватутина в Киеве" принята к рассмотрению. Ее поддержали 10 134 голоса при минимально необходимых 10 000.

Об этом сообщает пресс-служба Киевсовета.

Заместитель городского головы - секретарь Киевсовета Владимир Прокопив уже поручил постоянной комиссии Киевсовета по вопросам культуры, туризма и информационной политики, постоянной комиссии горсовета по вопросам местного самоуправления, региональных и международных связей, а также Киевской горгосадминистрации рассмотреть электронную петицию в установленном порядке.

Напомним, 1 июня Киевсовет принял решение о переименовании проспекта генерала Ватутина в проспект Романа Шухевича. За соответствующей проект решения проголосовали 69 депутатов при минимально необходимых 61.

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