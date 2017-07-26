Практически во всех областях Украины резко ухудшится погода

Вечером в среду, 26 июля, в Волынской, Ровенской, Львовской, Тернопольской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Хмельницкой, Житомирской, Винницкой, днем и в Киевской, Черниговской, Сумской, Черкасской, Кировоградской, Одесской и Николаевской областях ожидаются грозы.
По данным ГСЧС, в отдельных районах возможен град и шквалы 15-20 м/с. В Волынской, Ровенской, Львовской, Тернопольской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Хмельницкой, Житомирской, Винницкой областях местами пройдут сильные дожди.
К концу суток по Киеву и Киевской области ожидаются грозы и шквалы 15-20 м/с.
В четверг, 27 июля, в Волынской, Ровенской, Львовской, Тернопольской, Хмельницкой, Закарпатской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Житомирской, Киевской, Черниговской, Сумской, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Полтавской, Одесской и Николаевской областях также ожидаются грозы, в отдельных районах град, шквалы 15 -20 м/с.
Напомним, от Антарктиды скоро отколется айсберг размером с половину Закарпатья.