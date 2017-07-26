В Голосеевской районе Киева по ул. Бурмистенко, 12 произошел взрыв в многоэтажном жилом доме.
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в городе Киеве.
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Взрыв неизвестного происхождения прогремел между первым и вторым этажами дома, в результате чего было разрушено перекрытие. Сотрудники ГСЧС эвакуировали около 20 человек.
В ведомстве отметили, что погибла женщина пожилого возраста.
Напомним, при взрыва неизвестного предмета в Ровенской области погибли три человека.