Саакашвили лишен гражданства Украины (обновлено)

Экс-губернатора Одесской области Михеила Саакашвили лишили украинского гражданства.

Об этом на своей странице в Facebook написал народный депутат от "Радикальной партии" Игорь Мосийчук.

"Мне подтверждают: это правда - грузинского януковича Михо Саакашвили лишили украинского гражданства и это свидетельствует, что президент Петр Порошенко наконец-то начал признавать собственные ошибки. Он незаконным образом предоставил наше гражданство и сейчас исправляет исключительно собственные ошибки", - написал он.

Кроме того, информацию о лишении Саакашвили гражданства опубликовал бывший пресс-секретарь СБУ и экс-советник главы МВД Арсена Авакова Станислав Речинский.

"Саакашвили, говорят, лишили украинского гражданства? Некошерно как-то, как бы кто к Саакашвили не относился. Не гражданство, а какая-то привилегия с барского плеча получается. Хочу даю, хочу отнимаю. И это отнюдь не признак смелости, отнюдь", - написал Речинский.

Информацию о лишении Саакашвили гражданства подтвердили в Государственной миграционной службе Украины, сообщает ТСН.

Отмечается, что Саакашвили утрачивает гражданство на основе п. 2 ст. 19 Закона "О гражданстве", а именно - на основании ложных данных, указанных в анкете.

В документах, которые заполнял бывший председатель Одесской ОГА, было указано, что он не находится под следствием в Украине или за ее пределами, однако известно, что на территории Грузии Саакашвили был заочно арестован.

В миграционной службе добавили, что по поводу гражданства Саакашвили запрос в ГПУ направил народный депутат Андрей Лозовой, а прокуратура обратилась в службу. И по запросу Комиссия по вопросам гражданства приняла соответствующее решение.

Напомним, Минюст зарегистрировал партию Саакашвили.