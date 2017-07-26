Виновным в массовом отравлении алкоголем на Харьковщине грозит до 10 лет тюрьмы

Прокуратура закончила досудебное расследование по делу массового отравления алкоголем в Харькове.

Об этом рассказал прокурор области Юрий Данильченко, передает пресс-служба областной прокуратуры.

"Наша первоочередная задача - отправить это дело в суд. Буквально в понедельник, 24 июля, мы закончили досудебное расследование в отношении организованной группы злоумышленников, которые наладили каналы распространения этого яда. Вы помните, что организатора и его двух сообщников... задержали, можно сказать, "по горячим следам". Мы считаем их главными виновниками смерти 48 человек. Именно столько причин гибели от суррогатного алкоголя в Харьковской области подтверждены результатами исследований", - отметил прокурор.

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Сейчас проходит процесс ознакомления сторон с материалами расследования.

После окончания процедуры обвинительный акт будет направлен в суд. Максимальная санкция статьи предусматривает 10 лет лишения свободы. Все трое подозреваемых находятся под стражей.

"Также отдельными производствами в суд сейчас идут дела в отношении посредников и непосредственных продавцов этого суррогата. В отношении двух подозреваемых производство по ч. 3 ст. 204 Уголовного кодекса Украины - уже в суде. Еще пять обвинительных актов пошести подозреваемым полностью готовы для передачи в суд. Остались технические формальности", - отметил прокурор.

Напомним, в Минобороны опровергают информацию о пострадавших 20 июля в результате пьяной ссоры военных.