Платить налоги в Украине через год можно будет проще

Закон вступит в силу с 1 января 2018 года

Единый казначейский счет для налогоплательщиков должен заработать со следующего года, не позднее 1 июля.

Это предусматривается в законопроекте, подготовленном Министерством финансов, сообщает"Экономическая правда" со ссылкой на копию документа.

Предполагается, что закон вступит в силу с 1 января 2018 года, а единые казначейские счета заработают не позднее 1 июля следующего года.

Отметим, единый счет – это открытый по собственному желанию плательщика в казначействе счет, через который он сможет платить налоги (гасить налоговый долг) и ЕСВ.

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Единый казначейский счет не будет использоваться для уплаты налога на добавленную стоимость и акциза с реализации горючего, поскольку эти налоги уплачиваются через системы электронного администрирования (СЭА). Плательщик сможет перечислять средства с единого счета на счета в СЭА.

Открытие единого счета будет происходить следующим образом: плательщик сообщает ГФС о своем желании открыть счет, ГФС направляет соответствующее уведомление казначейству, затем информация об открытии счета и его реквизитах отображается в электронном кабинете налогоплательщика.

Стоит отметить, что закрытие счета возможно в двух случаях: по собственному желанию плательщика или принудительно ГФС в случае прекращения функционирования юридического лица.

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