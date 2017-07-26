"Малороссии" больше нет, - Захарченко

Главарь террористической организации "ДНР", оккупировавшей часть Донецкой области, Александр Захарченко заявил, что решение о создании "Малороссии" не принято, "так как идея получила неоднозначные отклики".
Об это сообщают информационные ресурсы боевиков.
"Окончательные решения еще не приняты, но, самое главное, дискуссия будет продолжена. Причем мы не создавали нового государства, мы предложили дискуссию и сделали свое предложение", - заявил Захарченко.
Напомним, 18 июля главарь террористов "ДНР" Александр Захарченко заявил об учреждении нового государства "Малороссия" со столицей в Донецке.