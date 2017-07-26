"Антонов" прокомментировал ситуацию со своей ликвидацией

Постановление Кабмина действительно есть, но это не значит, что предприятие перейдет под управление "Укроборонпрома"

В ГК "Антонов" прокомментировали информацию о ликвидации государственного авиационного концерна.

Об этом сообщает "5.ua".

Отметим, ранее было обнародовано постановление Кабинета Министров Украины от 19 июля №546 "О ликвидации государственного авиастроительного концерна "Антонов" и признании утратившими силу некоторых постановлений Кабинета Министров Украины".

В пресс-службе ГК "Антонов" отметили, что "информация о ликвидации, распространенная в СМИ, не совсем соответствует действительности". Постановление о ликвидации предприятия действительно есть, но это не значит, что предприятие перейдет под управление "Укроборонпрома".

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"Постановление касается решения о ликвидации Государственного концерна" Антонов ". В состав концерна входили три предприятия: Государственное предприятие" Антонов "," Харьковский авиационный завод "(ХГАПП) и Государственное предприятие" Завод 410 гражданской авиации ". В 2015 году с целью повышение эффективности авиационной отрасли, правительством Украины было принято решение передать Государственное предприятие "Антонов", ХГАПП и "Завод 410" (то есть все три предприятия концерна "Антонов") в управление Государственного концерна "Укроборонпром", - сообщили в пресс-службе "Антонова".

Напомним, "Антонов" не против сделать в Гостомеле базу для лоукостеров.