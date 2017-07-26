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"Антонов" прокомментировал ситуацию со своей ликвидацией

"Антонов" прокомментировал ситуацию со своей ликвидацией
Фото из открытых источников

Постановление Кабмина действительно есть, но это не значит, что предприятие перейдет под управление "Укроборонпрома"

26.07.17 17057
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В ГК "Антонов" прокомментировали информацию о ликвидации государственного авиационного концерна.

Об этом сообщает "5.ua".

Отметим, ранее было обнародовано постановление Кабинета Министров Украины от 19 июля №546 "О ликвидации государственного авиастроительного концерна "Антонов" и признании утратившими силу некоторых постановлений Кабинета Министров Украины".

В пресс-службе ГК "Антонов" отметили, что "информация о ликвидации, распространенная в СМИ, не совсем соответствует действительности". Постановление о ликвидации предприятия действительно есть, но это не значит, что предприятие перейдет под управление "Укроборонпрома".

"Постановление касается решения о ликвидации Государственного концерна" Антонов ". В состав концерна входили три предприятия: Государственное предприятие" Антонов "," Харьковский авиационный завод "(ХГАПП) и Государственное предприятие" Завод 410 гражданской авиации ". В 2015 году с целью повышение эффективности авиационной отрасли, правительством Украины было принято решение передать Государственное предприятие "Антонов", ХГАПП и "Завод 410" (то есть все три предприятия концерна "Антонов") в управление Государственного концерна "Укроборонпром", - сообщили в пресс-службе "Антонова".

Напомним, "Антонов" не против сделать в Гостомеле базу для лоукостеров.

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