Черновецкий даже не понимает, в чем его обвиняют

По словам экс-мэра Киева, он никогда не прятался от следственных органов

Подозреваемый в злоупотреблении властью экс-мэр Киева Леонид Черновецкий назвал требование Генеральной прокуратуры Украины о его задержании "фарсом и политическим преследованием".

"Обращение прокуратуры в Печерский суд с требованием объявить меня в розыск - очередное грубейшее нарушение украинского законодательства, за что обязательно ответят в уголовно-правовом порядке все те, кто причастны к моему политическому преследованию", - заявил он на своей странице в Facebook.

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Черновецкий добавил, что ему до сих пор не предъявлено подозрение: "Я даже не понимаю, в чем меня обвиняют!"

По его словам, он никогда не прятался от следственных органов, а Генпрокуратуре давно известны данные о настоящем месте его проживания.

Напомним, что 25 июля суд дал Генпрокуратуре разрешение на задержание Леонида Черновецкого.