В зоне АТО наблюдается относительное затишье

Прошлые сутки в зоне АТО завершилась относительно спокойно. С 18 часов и до полуночи активность российско-террористических группировок была не значительной. Силы АТО 11 раз открывали ответный огонь.

Об этом информирует пресс-центр штаба АТО в Facebook.

Однако полной тишины вечером в Донбассе не было. На донецком направлении бандиты дважды били по позициям сил АТО из гранатометов и стрелкового оружия в районе Авдеевки.

На мариупольском направлении крупнокалиберные пулеметы врага работали неподалеку поселков Водяное и Марьинка.

Из стрелкового оружия преступники обстреливали наши укрепления в Золотом и Станице Луганской на луганском направлении. А из вооружения БПМ боевики били по Новозвановке.

Всего за минувшие сутки бандформирования 17 раз нарушили режим перемирия. Один украинский военный получил ранения.

При этом в противовес уменьшению количества обстрелов, в последнее время противник активизирует разведывательную деятельность. Так только за прошедшие сутки, наши военные зафиксировали полет 4 беспилотников противника. Кроме того, за минувшие сутки около 3 ночи, украинские защитники, с помощью тепловизора, обнаружили разведгруппу противника изучавшая позиции сил АТО в районе поселка Николаевка. После предупредительного огня, боевики, не вступая в бой, отошли.