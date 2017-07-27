В Сенате США достигли согласия по новым санкциям против России

Голосование может состояться уже на этой неделе

Сенаторы США пришли к согласию по утверждению новых санкций против России, Ирана и КНДР. Об этом сообщил председатель комитета Сената по иностранным делам Боб Коркер, передает Украинская правда со ссылкой на Reuters.

"Я рад сообщить, что мы достигли соглашения, которое позволит нам направить законопроект по санкциям на президентский стол", - заявил Коркер.

По его словам, голосование по законопроекту в Сенате может состояться уже на этой неделе.

Напомним, Палата представителей США 25 июля проголосовала за новые санкции против России, Ирана и КНДР.