Тиллерсон лично опроверг слухи о своей отставке

Госсекретарь намерен оставаться на своем посту так долго, сколько позволит Трамп

Рекс Тиллерсон опроверг информацию о своем уходе с поста государственного секретаря США. Об этом он заявил журналистам в среду, передает Укринформ.

"Я никуда не ухожу", - сказал он.

Кроме того, Тиллерсон отметил, что будет оставаться на посту до тех пор, "пока позволяет президент".

При этом свои отношения с Дональдом Трампом он описал как "хорошие".

Напомним, ранее телеканал CNN со ссылкой на собственные источники сообщил, что Тиллерсон думает об уходе в отставку в связи с тем, что у него появились разногласия с президентом Дональдом Трампом по ряду важных вопросов.