Посол Чалый: В США не ведется расследование вмешательства Украины в выборы президента

В США на данный момент не ведется расследование вмешательства Украины в президентские выборы в 2016 году. Об этом в эфире радио Эра FM заявил посол Украины в США Валерий Чалый, передает 112 Украина.

"На сегодня пока нет такого расследования. Но на то, что звучало, очень серьезно, мы отреагировали очень кратко, не входя в информационную дискуссию. Посольство Украины в США больше всех заинтересовано в этом расследовании, ведь имеет надежду, что станет понятно, каким образом появились фейковые статьи в отдельных изданиях по информационной кампании о вмешательстве Украины в предвыборную кампанию США", - добавил он.

По его словам, информация в СМИ о том, что украинская делегация помогала избирательному штабу Хиллари Клинтон, не имеет под собой никаких оснований.

Чалый заверил, что украинское посольство не стояло на стороне того или иного кандидата, и "каких-либо вмешательств со стороны посольства не могло быть по определению".

"Америка важна, но все разговоры о кампании могут отвлекать от стратегического видения общих целей в будущем", - подчеркнул Чалый.

По его словам, посольство только отслеживало ситуацию в обоих штабах и выходило на контакт на съездах двух партий (республиканцев и демократов), чтобы в будущем иметь взаимодействие с этой или другой администрацией Соединенных Штатов.

"В результате мы имеем двухпартийную поддержку США", - подчеркнул посол Украины.

Ранее президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что Украина саботировала его избирательную кампанию.