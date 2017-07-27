Все статьиВсе новостиВсе мнения
Все статьи
Деньги
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Страна » Посол Чалый: В США не ведется расследование вмешательства Украины в выборы президента

Посол Чалый: В США не ведется расследование вмешательства Украины в выборы президента

Посол Чалый: В США не ведется расследование вмешательства Украины в выборы президента
Валерий Чалый / day.kiev.ua

Киев не поддерживал ни одного кандидата

27.07.17 81
000

В США на данный момент не ведется расследование вмешательства Украины в президентские выборы в 2016 году. Об этом в эфире  радио Эра FM заявил посол Украины в США Валерий Чалый, передает 112 Украина.

"На сегодня пока нет такого расследования. Но на то, что звучало, очень серьезно, мы отреагировали очень кратко, не входя в информационную дискуссию. Посольство Украины в США больше всех заинтересовано в этом расследовании, ведь имеет надежду, что станет понятно, каким образом появились фейковые статьи в отдельных изданиях по информационной кампании о вмешательстве Украины в предвыборную кампанию США", - добавил он.

По его словам, информация в СМИ о том, что украинская делегация помогала избирательному штабу Хиллари Клинтон, не имеет под собой никаких оснований.

Чалый заверил, что украинское посольство не стояло на стороне того или иного кандидата, и "каких-либо вмешательств со стороны посольства не могло быть по определению".

"Америка важна, но все разговоры о кампании могут отвлекать от стратегического видения общих целей в будущем", - подчеркнул Чалый.

По его словам, посольство только отслеживало ситуацию в обоих штабах и выходило на контакт на съездах двух партий (республиканцев и демократов), чтобы в будущем иметь взаимодействие с этой или другой администрацией Соединенных Штатов.

"В результате мы имеем двухпартийную поддержку США", - подчеркнул посол Украины.

Ранее президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что Украина саботировала его избирательную кампанию.

0
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: , ,
Читайте по теме
Тиллерсон лично опроверг слухи о своей отставкеВ Сенате США достигли согласия по новым санкциям против РоссииНовые санкции США против РФ, Ирана и КНДР могут нарушать международное право, – МИД Франции

Читайте также на focus.ua

Топ-7
  1. Первый сине-жёлтый. К 25-летию бунта украинских моряков в Севастополе 19064
  2. Другой театр. Как Саша Стешенко становится собой, превращаясь в кого угодно 1469
  3. Захар, давай ещё. Как без пяти минут россияне стали образцовыми хохлами 13213
  4. Песенка студента. Как украинский школьник американский вуз выбирал 4510
  5. Последние из могикан. Американский исследователь о том, что на самом деле погубило коренные народы Америки 9365
  6. Великий подкаблучник. Чему джазовый виолончелист Ларс Даниэльссон научился, копая могилы на кладбище 1386
  7. Трамп — симптом национальной болезни, которой страдает Америка, — Ричард Форд 3448
  1. "Антонов" прокомментировал ситуацию со своей ликвидацией 16705 / 19039
  2. Женщина, стоящая за Трампом, потрясла больше, чем его речь 9078 / 10041
  3. Прокурор Киевской области ходит в туфлях за 500 евро 4080 / 4486
  4. "Малороссии" больше нет, - Захарченко 3913 / 4439
  5. Американский моряк по ошибке послал в воздух 100 млн долларов 2569 / 3004
  6. Грибаускайте пошла против Евросоюза 2265 / 2598
  7. С 1 августа расширяется список препаратов программы "Доступные лекарства" 1637 / 1790
  1. "Антонов" прокомментировал ситуацию со своей ликвидацией 28 / 19039
  2. Учиться по-новому. Главные новшества реформы образования в Украине 26 / 6765
  3. Первый сине-жёлтый. К 25-летию бунта украинских моряков в Севастополе 22 / 19064
  4. Объятия удава. Вашингтон начинает планомерную охоту на членов путинского кооператива 18 / 1879
  5. Снимите боль. Почему украинцам приходится бороться за адекватное обезболивание 11 / 1421
  6. Прокурор Киевской области ходит в туфлях за 500 евро 11 / 4486
  7. В оккупированном Донбассе больше танков РФ, чем у всей Западной Европы, – Волкер 8 / 1082
https://www.dobovo.com/ru/
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.