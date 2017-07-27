В связи с проведением торжественных мероприятий по случаю годовщины крещения Киевской Руси в центре Киева с 27 до 30 июля будет ограничено движение на нескольких улицах. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

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27 июля в связи с проведением крестного хода с 11:00 до 16:30 движение всех видов транспорта ограничат на:

ул. Грушевского (от ул. Шелковичной до Европейской пл.);

Европейской пл.;

Владимирском спуске (от Почтовой пл. до Европейской пл.);

ул. Трехсвятительской;

ул. Крещатик (от Майдана Независимости до Европейской пл.);

Парковой дороге (от Европейской пл. до аллеи Героев Крут).

28 июля в связи с проведением торжественного молебна на Владимирской горке с 12:00 до 13:00 движение транспорта будет ограничено на бул. Т. Шевченко (на участке от дома №20 до дома №14), на ул. Владимирской (на участке от дома №56 до Софийской пл.), Владимирском проезде (на участке от Софийской пл. до Михайловской пл.).

Кроме того, с 29 до 30 июля также частично ограничат движение транспорта по ул. Ярославов Вал.