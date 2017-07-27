Красный Крест отправил 300 тонн гуманитарной помощи в ОРДЛО

Миссия Международного комитета Красного Креста (МККК) направила на неконтролируемые территории Донбасса через КПВВ "Новотроицкое" очередную партию гуманитарной помощи. Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.
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"Через КПВВ "Новотроицкое" на выезд в сторону временно неконтролируемой территории проследовали 18 грузовых автомобилей с гуманитарным грузом. Автомобили перевозили продукты питания, строительные материалы и медицинские средства общим весом 298 тонн", - говорится в сообщении.
Напомним, 13 июля миссия Международного комитета Красного Креста направила на временно оккупированные территории Донбасса 21 автомобиль с гуманитарной помощью.