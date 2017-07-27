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Главная » Страна » Видео Порошенко: Обновленный "Фантом-2" способен создать эффект "Града"
<span class="label red">Видео</span> Порошенко: Обновленный "Фантом-2" способен создать эффект "Града"
Фото: ukroboronprom.com.ua

Видео Порошенко: Обновленный "Фантом-2" способен создать эффект "Града"

Беспилотный БТР подтвердил свою надежность во время успешных испытаний

27.07.17 71
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Беспилотный БТР "Фантом-2" прошел очередные испытания. Бронетранспортер использовали для тестирования боевого модуля с новым типом вооружения для отечественной бронетехники для запуска ракет РС-80. Об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко в Facebook.

"Беспилотный БТР "Фантом-2": мощный и эффективный. Способен создать эффект "Града" на поле боя, и уже подтвердил свою надежность во время успешных испытаний", - написал президент.

В пресс-службе Укроборонпрома сообщили, что "Фантом-2" получил новую колесную формулу 8х8, вместо 6х6 в первой версии. Это позволяет разместить на нем больше полезной нагрузки, установить более мощное оружие. Благодаря увеличенным габаритам разработчикам удалось установить более мощную силовую установку и увеличить запас автономного хода. Это позволило значительно повысить ходовые качества "Фантома" и улучшить проходимость.

Во время практических стрельб боевого модуля ракетами РС-80, которые способны создавать эффект боевого "Града" на поле боя, были поражены заданные цели и полностью проверена работа модуля в полевых условиях, включая баллистические показатели.

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