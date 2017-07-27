Россия отправила в Донбасс полупустой "гумконвой", - Погранслужба

Сегодня, 27 июля, российская сторона в одностороннем порядке осуществила оформление очередного 67-го "гуманитарного конвоя". Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

С 7:05 до 7:40 через российский пункт пропуска "Донецк" на въезд в Украину последовала колона в составе 21 автомобиля.

Поскольку перемещение "гумконвоя" вновь происходило с грубым нарушением норм международного и отечественного законодательства и согласованных с Международным комитетом Красного Креста модальностей, украинская межведомственная группа осуществляла только визуальное наблюдение без выполнения контрольных функций.

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"В грузовиках перевозили детские продуктовые наборы, медикаменты, строительные материалы и художественную литературу. Однако учитывая то, что груз перемещался в закрытых упаковках, сводной группе не удалось получить истинную информацию о его содержании, характере и номенклатуре. Кроме того, загруженность транспортных средств составляла 50-60%", - говорится в сообщении.

В российском МЧС заявили, что 67-й "гумконвой" везет в Донбасс более 600 тонн груза, состоящего из детских продуктовых наборов, медикаментов, строительных материалов, учебной и художественной литературы.

Напомним, Россия с августа 2014 года направляет в зону боевых действий в Донбасс так называемые "гуманитарные конвои". Таможенную и пограничную службы Украины не допускают к осмотру этих грузовиков. Украинская сторона заявляла о получении доказательств того, что в этих грузовиках среди ящиков с продуктами питания были оружие, боеприпасы и противотанковые гранаты.

В МИД Украины неоднократно требовали от РФ прекратить нарушение суверенитета Украины под предлогом доставки так называемой "гуманитарной помощи".