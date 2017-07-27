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Главная » Страна » В Администрации президента подтвердили прекращение гражданства Саакашвили

В Администрации президента подтвердили прекращение гражданства Саакашвили

В Администрации президента подтвердили прекращение гражданства Саакашвили
Михаил Саакашвили / Фото: РБК

Решение принято на основе представления Государственной миграционной службы

27.07.17 45
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Прекращение гражданства Украины экс-президента Грузии, экс-главы Одесской областной государственной администрации Михаила Саакашвили обусловлено поданной им недостоверной информацией при оформлении гражданства. Об этом говорится в ответе пресс-службы Администрации президента на соответствующий запрос агентства Интерфакс-Украина.

"По представлению Государственной миграционной службы, которая предоставила убедительные факты о подаче недостоверной информации при оформлении заявления, Комиссия по вопросам гражданства при президенте Украины решила поддержать ходатайство о прекращении гражданства Украины Михаила Саакашвили и рекомендовала президенту принять соответствующее решение", - сообщили в АП.

Согласно информации, на основе этих рекомендаций глава государства и подписал соответствующий указ.

"В соответствии с законодательством о защите персональных данных этот нормативный акт не подлежит публикации, поскольку содержит конфиденциальную информацию, в частности персональные данные", - пояснили в администрации.

Напомним, 26 июля стало известно, что президент Украины Петр Порошенко издал указ, которым лишил гражданства Украины Михаила Саакашвили.

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