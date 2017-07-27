В Минобороны рассказали, сколько военных ВСУ подготовили специалисты США

Соединенные Штаты с 2014 года потратили более $600 млн на подготовку армии Украины

Американские специалисты на базе Международного центра миротворчества и безопасности с 2015 года подготовили почти 4 тыс. украинских военных. Об этом говорится в сообщении Министерства обороны Украины по итогам встречи начальника Генштаба ВСУ Виктора Муженко с представителем Минобороны США Ларой Купер.

"В общем на базе Международного центра миротворчества и безопасности с 2015 года прошли обучение с американскими специалистами почти 4000 военнослужащих ВС Украины и 104 инструктора", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что с начала 2014 года США передали материально-техническую помощь и потратили на подготовку Вооруженных сил Украины более $600 млн. Кроме того, в рамках работы только Объединенной многонациональной группы подготовлено семь батальонов ВСУ, продолжается подготовка еще одного батальона.