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С 2018 года медучреждения будут отчитываться за благотворительные взносы
Getty Images

С 2018 года медучреждения будут отчитываться за благотворительные взносы

Сейчас 7 из 10 пациентов жертвуют деньги в благотворительные фонды при больницах

27.07.17 9
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25 июля Министерство здравоохранения Украины подписало приказ, согласно которому с 1 января 2018 года медицинские учреждения будут обязаны отчитываться за собранные благотворительные взносы с физических и юридических лиц. Об этом сообщает пресс-служба министерства.

"Сегодня почти в каждом учреждении здравоохранения работает благотворительный фонд, а 7 из 10 пациентов платили в него взносы. Объемы благотворительных пожертвований - сотни миллионов гривен, однако до сих пор отчетность этих фондов о собранных средствах часто была недоступной или непрозрачной", - говорится в сообщении.

В Минздраве отмечают, что подписанный приказ создаст механизм для мониторинга средств благотворительных фондов больниц и уменьшит использование разнообразных коррупционных схем.

Кроме того, можно будет оценить реальную эффективность финансовой и материальной помощи благотворительных фондов, о которой постоянно говорят руководители учреждений здравоохранения. Все это позволит повысить доверие пациентов к благотворительности в лечебных учреждениях.

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