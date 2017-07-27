Утром в Днипре взорвался автомобиль. Находившаяся за рулем 27-летняя женщина направлена в больницу. Об этом сообщает Национальная полиция Днепропетровской области в Facebook.

"27 июля около 10:00 утра по проспекту Поля, 117 взорвался автомобиль "Опель Астра". В результате взрыва неустановленного предмета водитель автомобиля - 27-летняя женщина - направлена в больницу. Никто из прохожих от взрыва не пострадал", - говорится в сообщении.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, взрывотехники и представители других экстренных служб реагирования.

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Сведения о событии зарегистрированы в журнале единого учета Днепровского отдела полиции.

Фото: 056.ua