ГПУ ведет расследование уголовных правонарушений руководства НАБУ

Генеральная прокуратура расследует уголовное производство по фактам уголовных правонарушений руководства и служащих Национального антикоррупционного бюро (НАБУ). Об этом говорится в ответе Генпрокуратуры на запрос Українських Новин.

"В частности, расследуются факты: внесения заведомо неправдивых сведений в официальные документы и их использование; злоупотребления служебным положением служащими НАБУ; уклонения от уплаты налогов, что повлекло непоступление в бюджет значительных средств, а также другие факты - по ч. 4 ст. 358 (подделка документов), ч. 4 ст. 190 (мошенничество), ч. 1 ст. 367 (служебная халатность), ч. 2 ст. 387 (разглашение данных оперативно-розыскной деятельности, досудебного расследования) Уголовного кодекса", - говорится в сообщении.

При этом сообщения о подозрении никому не выносились, а меры пресечения не избирались.

Напомним, отстраненный от должности глава ГФС Роман Насиров заявил, что суд обязал Генпрокуратуру открыть производство по факту привлечения детективами НАБУ его к уголовной ответственности как заведомо невиновного лица.