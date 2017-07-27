Инфографика Карта военных действий в зоне АТО на 27 июля
Пресс-служба Минобороны предоставила карту ситуации на востоке Украины по состоянию на 00:00 четверга, 27 июля
0
Делятся
|FacebookTwitterGoogle+
Читайте также на focus.ua
- Первый сине-жёлтый. К 25-летию бунта украинских моряков в Севастополе 19394
- Другой театр. Как Саша Стешенко становится собой, превращаясь в кого угодно 1492
- Захар, давай ещё. Как без пяти минут россияне стали образцовыми хохлами 13435
- Песенка студента. Как украинский школьник американский вуз выбирал 4602
- Последние из могикан. Американский исследователь о том, что на самом деле погубило коренные народы Америки 9508
- Великий подкаблучник. Чему джазовый виолончелист Ларс Даниэльссон научился, копая могилы на кладбище 1414
- Трамп — симптом национальной болезни, которой страдает Америка, — Ричард Форд 3519
- "Антонов" прокомментировал ситуацию со своей ликвидацией 17135 / 19486
- Женщина, стоящая за Трампом, потрясла больше, чем его речь 9639 / 10650
- Объятия удава. Вашингтон начинает планомерную охоту на членов путинского кооператива 5368 / 6619
- Грузия не выдаст Украине Леонида Черновецкого 5207 / 5747
- "Малороссии" больше нет, - Захарченко 4142 / 4683
- Прокурор Киевской области ходит в туфлях за 500 евро 4128 / 4537
- Американский моряк по ошибке послал в воздух 100 млн долларов 2783 / 3221
- Объятия удава. Вашингтон начинает планомерную охоту на членов путинского кооператива 51 / 6619
- Учиться по-новому. Главные новшества реформы образования в Украине 28 / 6930
- "Антонов" прокомментировал ситуацию со своей ликвидацией 28 / 19486
- Первый сине-жёлтый. К 25-летию бунта украинских моряков в Севастополе 26 / 19394
- Прокурор Киевской области ходит в туфлях за 500 евро 11 / 4537
- Снимите боль. Почему украинцам приходится бороться за адекватное обезболивание 11 / 1472
- Чужой. Почему для Саакашвили все закончилось словом из шести букв 10 / 1634
влажность:
давление:
ветер:
ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.
Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.
Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе. Ukr.net — новости со всей Украины.