В России увеличили срок заключения крымскому татарину Зейтуллаеву до 15 лет

Верховный суд России суд рассмотрел апелляцию гражданина Украины, крымского татарина Руслана Зейтуллаева, незаконно осужденного в РФ по "делу Хизб ут-Тахрир", и оставил его за решеткой, увеличив срок заключения с 12 лет до 15. Об этом сообщает адвокат Эмиль Курбединов в Facebook.

Прокуратура РФ просила увеличить ему срок до 17 лет.

В зале суда Зейтуллаев зачитал свое последнее слово. Он опроверг выдвинутые против него обвинения и объявил о бессрочной голодовке, сообщает Радио Свобода.

"Сегодня меня судят за терроризм по делу, где нет ни слова о взрывчатых веществах, терактах, где есть только разговоры. Обвинению все равно, что это абсурд. Главное – красиво зачитать текст, заготовленный заранее. Раз уж мы так много говорим о терроризме, я хочу сказать громко: "Нет терроризму!". Остановите этот беспредел. Мы мусульмане – да, крымские татары – да, но не террористы! А ваши действия направлены на подавление инакомыслия. Ну скажите об этом честно, не лукавьте!", - заявил он.

Зейтуллаев выразил надежду, что справедливость в конце концов восторжествует, а виновные в незаконных преследованиях понесут заслуженное наказание.

"Мой народ, оставайся! А те, кто нарушает международное право, – ответят, даже если им сейчас кажется это смешным. Всему есть конец, и этой несправедливости придет конец. Поэтому оставайтесь, а те, кто уехал, возвращайтесь и преображайте родной Крым, потому что только вы можете это делать", - подчеркнул политзаключенный.

Зейтуллаев требовал встречи с украинским консулом и уполномоченной по правам человека Валерией Лутковской. Также он просил допустить в СИЗО Ростова российских правозащитников, представителя Генконсульства Украины, журналистов, которые желают его посетить в СИЗО.

Во время короткого перерыва – пока коллегия находилась в совещательной комнате – общаться с Зейтуллаевым запретили не только адвокатам, но и украинскому консулу, который пришел на заседание. Руслан Зейтуллаев нарисовал в ответ несколько плакатов, в том числе "Репрессии XXI века".

Напомним, Руслана Зейтуллаева держат под арестом уже больше 2 лет. Его и еще троих жителей села Орлиное, что под Севастополем, представители ФСБ задержали в январе 2015 года по подозрению в участии в организации "Хизб ут-Тахрир", запрещенной России.

Северо-Кавказский окружной военный суд 7 сентября 2016 года признал Зейтуллаева виновным в "участии в террористическом сообществе" и приговорил его к 7 годам лишения свободы. Российская прокуратура оспорила данное решение в Верховном суде России, и дело было снова направлено в Северо-Кавказский окружной военный суд на пересмотр. Следственные органы настаивали на том, чтобы Зейтуллаев был признан не участником, а организатором террористического сообщества.