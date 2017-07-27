Все статьиВсе новостиВсе мнения
Все статьи
Деньги
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Страна » В 2018 году в Киеве появится Музей науки

В 2018 году в Киеве появится Музей науки

В 2018 году в Киеве появится Музей науки
Здание УкрИНТЭИ, где разместится Музей науки / Фото: Фокус

Стоимость проекта составляет 150 млн грн

27.07.17 218
2300

Осенью 2018 года в Киеве должен заработать первый в стране Музей науки. Проект реализуется в рамках государственно-частного партнерства: инвестор должен выполнить ремонт и реконструкцию помещений и создать уникальное образовательное пространство, частью которого будет музей.

Соответствующий договор подписан сегодня, 27 июля 2017 года, между Фондом госимущества и компанией "Альдо", сообщает пресс-служба министерства образования.

Музей разместится в помещении по улице Антоновича, 180. Здание, которое реконструируют, находится в ведомстве Министерства образования и науки Украины и имеет 5 тыс. кв. м свободных площадей. Сейчас в помещении размещается УкрИНТЭИ и Государственная научно-техническая библиотека. После реконструкции они получат отремонтированные помещения с современными системами отопления и вентиляции, архивным и библиотечным оборудованием.

По оценке инвестора, приблизительная стоимость проекта составляет 150 млн грн. Его реализация рассчитана на один год. Проектные работы планируют начать уже в августе, а строительные работы – в октябре этого года.

Образовательное пространство будет многофункциональным и будет иметь несколько десятков различных зон: экспозиции (химия, физика, космос, подводный мир, работы и др.), площадки для мастер-классов и видеодемонстраций, научный театр, зона невесомости, лабиринт, открытая библиотека и тому подобное.

Чтобы реализовать эту идею, комплекс поделят на такие зоны:

  • эксплораториум – образовательные площадки с интерактивными экспонатами, которые объясняют действие законов природы (дошкольный возраст, младшая школа);
  • детские научные студии (младшая и базовая школы);
  • научные секции (базовая и старшая школы);
  • открытые лаборатории для опытно-экспериментальной работы в естественных, точных, технических, общественных и гуманитарных дисциплинах (старшая школа).
  • научный коворкинг и научный инкубатор для внедрения научных идей (старшая школа, студенты, молодые ученые);
  • тренинговый центр для педагогов;
  • профориентационный и диагностический центр для детей и подростков.

К созданию образовательного пространства приглашены и польские эксперты, которые принимали участие в создании центра науки "Коперник" в Варшаве.

Ранее Кабинет министров Украины поддержал решение о создании Музея науки на базе объектов имущества государственного научного учреждения "Украинский институт научно-технической экспертизы и информации" (УкрИНТЭИ).

23
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: ,
Читайте по теме
В Киеве перекроют несколько улиц в связи с празднованием годовщины крещения Киевской РусиПетиция против переименования проспекта Ватутина принята к рассмотрениюВ киевской многоэтажке прогремел взрыв

Читайте также на focus.ua

Топ-7
  1. Первый сине-жёлтый. К 25-летию бунта украинских моряков в Севастополе 19447
  2. Другой театр. Как Саша Стешенко становится собой, превращаясь в кого угодно 1497
  3. Захар, давай ещё. Как без пяти минут россияне стали образцовыми хохлами 13481
  4. Песенка студента. Как украинский школьник американский вуз выбирал 4619
  5. Последние из могикан. Американский исследователь о том, что на самом деле погубило коренные народы Америки 9536
  6. Великий подкаблучник. Чему джазовый виолончелист Ларс Даниэльссон научился, копая могилы на кладбище 1419
  7. Трамп — симптом национальной болезни, которой страдает Америка, — Ричард Форд 3534
  1. "Антонов" прокомментировал ситуацию со своей ликвидацией 17238 / 19559
  2. Женщина, стоящая за Трампом, потрясла больше, чем его речь 9795 / 10777
  3. Объятия удава. Вашингтон начинает планомерную охоту на членов путинского кооператива 6854 / 7741
  4. Грузия не выдаст Украине Леонида Черновецкого 5283 / 5805
  5. "Малороссии" больше нет, - Захарченко 4184 / 4717
  6. Прокурор Киевской области ходит в туфлях за 500 евро 4132 / 4540
  7. Американский моряк по ошибке послал в воздух 100 млн долларов 2813 / 3238
  1. Объятия удава. Вашингтон начинает планомерную охоту на членов путинского кооператива 70 / 7741
  2. Учиться по-новому. Главные новшества реформы образования в Украине 31 / 6974
  3. "Антонов" прокомментировал ситуацию со своей ликвидацией 28 / 19559
  4. Первый сине-жёлтый. К 25-летию бунта украинских моряков в Севастополе 27 / 19447
  5. Снимите боль. Почему украинцам приходится бороться за адекватное обезболивание 11 / 1478
  6. Прокурор Киевской области ходит в туфлях за 500 евро 11 / 4540
  7. Чужой. Почему для Саакашвили все закончилось словом из шести букв 11 / 1827
https://www.dobovo.com/ru/
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.