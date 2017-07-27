В 2018 году в Киеве появится Музей науки

Осенью 2018 года в Киеве должен заработать первый в стране Музей науки. Проект реализуется в рамках государственно-частного партнерства: инвестор должен выполнить ремонт и реконструкцию помещений и создать уникальное образовательное пространство, частью которого будет музей.

Соответствующий договор подписан сегодня, 27 июля 2017 года, между Фондом госимущества и компанией "Альдо", сообщает пресс-служба министерства образования.

Музей разместится в помещении по улице Антоновича, 180. Здание, которое реконструируют, находится в ведомстве Министерства образования и науки Украины и имеет 5 тыс. кв. м свободных площадей. Сейчас в помещении размещается УкрИНТЭИ и Государственная научно-техническая библиотека. После реконструкции они получат отремонтированные помещения с современными системами отопления и вентиляции, архивным и библиотечным оборудованием.

По оценке инвестора, приблизительная стоимость проекта составляет 150 млн грн. Его реализация рассчитана на один год. Проектные работы планируют начать уже в августе, а строительные работы – в октябре этого года.

Образовательное пространство будет многофункциональным и будет иметь несколько десятков различных зон: экспозиции (химия, физика, космос, подводный мир, работы и др.), площадки для мастер-классов и видеодемонстраций, научный театр, зона невесомости, лабиринт, открытая библиотека и тому подобное.

Чтобы реализовать эту идею, комплекс поделят на такие зоны:

эксплораториум – образовательные площадки с интерактивными экспонатами, которые объясняют действие законов природы (дошкольный возраст, младшая школа);

детские научные студии (младшая и базовая школы);

научные секции (базовая и старшая школы);

открытые лаборатории для опытно-экспериментальной работы в естественных, точных, технических, общественных и гуманитарных дисциплинах (старшая школа).

научный коворкинг и научный инкубатор для внедрения научных идей (старшая школа, студенты, молодые ученые);

тренинговый центр для педагогов;

профориентационный и диагностический центр для детей и подростков.

К созданию образовательного пространства приглашены и польские эксперты, которые принимали участие в создании центра науки "Коперник" в Варшаве.

Ранее Кабинет министров Украины поддержал решение о создании Музея науки на базе объектов имущества государственного научного учреждения "Украинский институт научно-технической экспертизы и информации" (УкрИНТЭИ).