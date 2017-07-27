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Главная » Страна » Фото Во Львове вор, убегая от полиции, застрял в вентиляционном люке

Фото Во Львове вор, убегая от полиции, застрял в вентиляционном люке

<span class="label red">Фото</span> Во Львове вор, убегая от полиции, застрял в вентиляционном люке
Фото: facebook.com/police.gov.ua

Злоумышленник оказался недостаточно проворным

27.07.17 121
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Во Львове подозреваемый в воровстве застрял в вентиляционном отверстии, пытаясь убежать от полиции. В конце концов, его вместе с сообщником задержали. Об этом сообщает в Facebook пресс-служба патрульная полиция Украины.

Около часа ночи 25 июля патрульным поступил вызов, что в подвальном помещении дома по улице Зубровской слышен подозрительный шум и там могут находиться воры.

"В подвале действительно находился неизвестный. Когда он нас заметил, попытался скрыться через вентиляционное окно. Однако у мужчины ничего не получилось: он застрял в этом проеме", – рассказывает патрульный.

Полицейские выяснили, что в подвальном помещении находится еще один возможный соучастник преступления. Его патрульные задержали на горячем: мужчина приготовил сумки с кабелями и электроинструментами и хотел бежать. Впоследствии один из жильцов дома подтвердил, что обнаруженные вещи принадлежат ему.

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