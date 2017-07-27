В Киевгазе назвали возможные причины вчерашнего взрыва в жилом доме

В Киевгазе по итогам осмотра места взрыва в жилом доме по улице Бурмистенко, 12 назвали предварительные причины инцидента. Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Предварительно сообщаем, что наиболее вероятна одна из следующих версий: предметом взрыва мог стать посторонний газовый баллон или взрывчатка; жительница квартиры могла совершить самоубийство", - говорится в сообщении.

Отмечается, что квартира, которая стала эпицентром взрыва, была оснащена только газовой плитой. Предварительный осмотр помещения не указал на то, что этот прибор мог быть источником взрыва или источником утечки газа.

"Важно понимать, что взрывоопасную смесь образует концентрация природного газа на уровне от 5 до 15 % по объему в смеси с воздухом. Для того, чтобы в такой квартире создать взрывоопасную концентрацию необходимо минимум 4 часа наполнять помещение газом, используя для этого все газовые конфорки и духовку, которые будут работать на полную мощность. Вместе с этим помещение должно быть полностью закрытым и находиться в герметичном состоянии. Квартира, которая стала эпицентром события, была оборудована деревянными окнами, которые не способны обеспечить полную герметичность, что почти исключает вероятность взрыва", - сообщили в Киевгазе.

Напомним, 26 июля в Голосеевской районе Киева по ул. Бурмистенко, 12 произошел взрыв между первым и вторым этажами многоэтажного жилого дома. Погибла женщина пожилого возраста.