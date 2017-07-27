Французские компании не идут в Украину из-за коррупции, – посол Франции

Целый ряд французских компаний хотели бы выйти на украинский рынок в качестве инвесторов и развивать новые проекты, однако их сдерживает достаточно проблематичный бизнес-климат в стране. Об этом заявила посол Франции в Украине Изабель Дюмон в интервью агентству Интерфакс-Украина.

"Президент республики коснулся этого вопроса на встрече с президентом Порошенко в Париже: несмотря на интерес к украинскому рынку со стороны новых французских компаний, де-факто они пока не склонны начинать работу здесь из-за правовой незащищенности и коррупции", – сказала посол.

Она отметила, что в составе украинского правительства, несмотря на это, есть люди и структуры, которые пытаются решать проблемы и иногда устраняют возникающие преграды.

"Я имею в виду Офис привлечения и поддержки инвестиций Ukraineinvest, а также Офис национального инвестиционного совета при президенте Украины", – уточнила Дюмон.

Она добавила, что французские компании уже работают и развиваются на украинском рынке, а Франция является крупнейшим иностранным работодателем в Украине.

Среди интересных для французских инвесторов отраслей она выделила проекты в области возобновляемой энергетики.