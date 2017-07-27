Президент Украины Пётр Порошенко подписал указ о лишении бывшего президента Грузии, экс-главы Одесской обладминистрации, а ныне лидера партии «Движение новых сил» Михеила Саакашвили украинского гражданства. В Администрации президента пояснили, что причиной такого экстраординарного шага стало предоставление политиком недостоверных сведений о себе при оформлении гражданства в 2015 году.

Это произошло как раз в тот момент, когда Саакашвили находился в США. Критики президента отмечают при этом, что по возвращении в Украину оппозиционера ждала бы депортация в Грузию, где его тут же отправили бы в тюрьму. Поэтому Саакашвили остаётся только просить политического убежища в Соединённых Штатах, которые вполне лояльны к политику.

Михеил Саакашвили уверяет, что собирается добиваться сохранения украинского гражданства, но не уточняет, как именно. Также он обещает, что не откажется от политической борьбы.

Фокус предлагает читателям высказать своё мнение о причинах лишения гражданства оппозиционера, выбрав те утверждения, с которыми они согласны.