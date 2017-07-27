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Главная » Страна » Саакашвили обжалует лишение его гражданства Украины

Саакашвили обжалует лишение его гражданства Украины

Саакашвили обжалует лишение его гражданства Украины
Михаил Саакашвили / Ирина Стельмах, Радио Свобода

Иск будет подан в Высший административный суд

27.07.17 51
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Защита экс-председателя Одесской областной государственной администрации Михаила Саакашвили подаст иск к президенту Украины Петра Порошенко по поводу лишения Саакашвили украинского гражданства. Об этом заявил адвокат Саакашвили Павел Богомазов в комментарии журналистам после проведения на Майдане в Киеве вече, которое созвало "Движение новых сил Михаила Саакашвили", передает Укринформ.

По словам защитника, иск будет подан в Высший административный суд Украины.

"Мы в настоящее время собираем документы. Как только будут документы собраны... мы обращаемся в Высший административный суд обжаловать указ президента. Плюс будем подавать обращения в международные консульские учреждения, различные представительства, потому что это прецедент не только украинский, это прецедент международного масштаба", – заявил Богомазов.

Он предположил, что сотрудники миграционной службы могут сразу после возвращения Саакашвили в Украину изъять у него украинский паспорт.

Кроме того, в ходе вече народный депутат Юрий Деревянко во время выступления сообщил, что 27 июля вместе с адвокатами Саакашвили был в ГПУ и разговаривал с генпрокурором Юрием Луценко, который сказал им, что сейчас против Саакашвили в Украине нет открытых уголовных и экстрадиционных дел.

"У нас одно требование – восстановить честное имя Саакашвили как гражданина. Саакашвили – это гражданин Украины", – сказал Деревянко.

Активисты уточнили, что ночью 28 июля они будут встречать Саакашвили, так как имеют предварительную информацию, что его могут не пустить в Украину.

В вече приняли участие более двух сотен человек. Они держали флаги Украины, у стелы на Майдане наклеили плакаты "Саакашвили – гражданин Украины", "Гражданство, достоинство, свобода" и другие.

На Майдане находились около трех десятков правоохранителей.

После завершения вече активисты пошли к Администрации президента требовать копию указа о лишении Саакашвили гражданства.

Напомним, президент Петр Порошенко подписал указ о прекращении украинского гражданства Михаила Саакашвили.

Саакашвили сейчас находится в США. В своем видеообращении он заявил, что лишить его украинского гражданства "им не удастся".

Саакашвили получил украинское гражданство согласно указу президента Украины Петра Порошенко в конце мая 2015 года. Он возглавлял Одесскую областную государственную администрацию полтора года – с 30 мая 2015 года до 9 ноября 2016 года, после чего объявил о своей отставке.

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