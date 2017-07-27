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Видео Сторонники Саакашвили протестуют на Банковой

<span class="label red">Видео</span> Сторонники Саакашвили протестуют на Банковой

Люди угрожают прийти с оружием. Толпа скандировала: "Помни полиция - власть не вечна!"

 

27.07.17 75
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Сторонники Михеила Саакашвили попытались пройти к Администрации президента на Банковой. 

Около сотни митингующих пошли на Банковую, но их не пустили со стороны улицы Институтской.

Спустя полчаса безрезультатных переговоров с правоохранителями, активисты забрали у полиции железные кордоны, которые не давали им пройти к АП и началась толкотня. 

Люди угрожают прийти с оружием. Толпа скандировала: "Помни полиция - власть не вечна!!".

В результате, на Банковую в АП пропустили группу из 7 активистов.

Напомним, Фокус предлагает читателям высказаться о причинах лишения гражданства оппозиционного политика.

 

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