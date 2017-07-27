Люди угрожают прийти с оружием. Толпа скандировала: "Помни полиция - власть не вечна!"

Сторонники Михеила Саакашвили попытались пройти к Администрации президента на Банковой.

Около сотни митингующих пошли на Банковую, но их не пустили со стороны улицы Институтской.

Спустя полчаса безрезультатных переговоров с правоохранителями, активисты забрали у полиции железные кордоны, которые не давали им пройти к АП и началась толкотня.

Люди угрожают прийти с оружием. Толпа скандировала: "Помни полиция - власть не вечна!!".

В результате, на Банковую в АП пропустили группу из 7 активистов.

Напомним, Фокус предлагает читателям высказаться о причинах лишения гражданства оппозиционного политика.